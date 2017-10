The examples populate this alert with dummy content

EL CAFÉ DEL ALCOYANO "Yo no he venido a fracasar" José Galiana, entrenador del Alcoyano, ha estado en Ser Deportivos para tomar "el café del Alcoyano", como cada jueves desde Premium Sport Café jueves, 05 de octubre de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (05/10/2017) José Galiana ha sido hoy nuestro invitado en "el café del Alcoyano". El técnico murciano ha estado en Premium Sport Café para hablarnos del Alcoyano, de su pasado y en definitva de conocer un poco más a este peculiar entrenador que ahora está dispuesto a no renunciar a nada para dejar lo más alto posible al Alcoyano. "Quiero dejar huella". "Yo no he venido a fracasar". "Ya lo dije, este equipo está capacitado para ganar cuatro o cinco partidos seguidos", son algunos de los titulares que ha dejado el técnico. Como cada jueves con la colaboración de Héctor Rua en Premium Sport Café. No te lo pierdas.