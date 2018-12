“Yo ya veía cosas raras”

escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (26/12/2018)

El que fuera jugador del Patín Alcodiam, Pere Cañellas ha pasado por Ser Deportivos para explicar su versión de su salida del club. Agradece todo el apoyo pero se va con una mala sensación, ya que se ha sentido respaldado por “los que mandan” en el club. El jugador cumplía este años 11 temporadas, su mujer y su hija son de Alcoy y era también entrenador en las categorías base. Su principal trabajo está en Alcoy y no descarta que cuando los actuales mandatarios no estén, vuelva a lo que dice “este es el club de mi vida, se lo debo todo y al club solo le puedo dar las gracias, pero no a los que lo gestionan. No me van a retirar ellos, yo me retiraré cuando quiera”. Escucha todo lo que ha dicho el ya ex jugador del Patín Alcodiam en Ser Deportivos.