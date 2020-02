The examples populate this alert with dummy content

PUBLICACIÓN Yolanda Vicent publica un libro con 17 años Es alumna del colegio La Salle y presentará el 'El día en el que me enamoré de ti' a las 17,15 horas - En Radio Alcoy ha explicado detalles de esta publicación martes, 04 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (04/02/2020) Yolanda Vicent, alumna del colegio La Salle, con solo 17 años, ya tiene un libro publicado en el mercado. La publicación lleva por nombre 'El día en el que me enamoré de ti' y se presentará en el propio centro esta tarde a las 17,15 horas. Yolanda ha estado en Radio Alcoy explicando detalles de esta publicación y ya ha anunciado que tiene en mente otra obra. Una escritora prodigio.