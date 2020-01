The examples populate this alert with dummy content

ALCOYANO Zamora, Poblense y Lealtad también están invictos Hay cuatro equipos que tienen mayor puntuación que los blanquiazules: Zamora, Linares, Poblense y Varea - Teruel y Laredo también cuentan con 54 puntos como el Alcoyano miércoles, 29 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (28/01/2020) Pese a que el Alcoyano ha batido su récord histórico de partidos invicto con 22, hay otros tres equipos de Tercera División que también están invictos, Zamora que suma 21 victorias y un solo empate, Poblense con 18 victorias y 3 empates y Lealtad con 13 triunfos y 9 empates. Además hay otros cuatro equipos que suman más puntos que los blanquiazules, Zamora con 64 de los 66 puntos, Linares con 59 puntos, Poblense con 57 puntos y Varea con 55. Teruel y Laredo tienen 54 puntos como el Alcoyano.