HOY POR HOY Zulima Pérez destaca la apertura de la Administración a la ciudadanía La directora general de Diálogo Social presenta sus líneas de trabajo y hace balance de su gestión en el gobierno valenciano en esta su segunda legislatura lunes, 24 de febrero de 2020 La directora general de Diálogo Social de la consellería de Presidencia, la alcoyana Zulima Pérez, ha hecho balance de su gestión en el tiempo que lleva con responsabilidad en la Generalitat Valenciana. La política del PSOE analiza el trabajo realizado en el área de Transparencia en la anterior legislatura con el conseller Manuel Alcaraz y su salto a la dirección general de Diálogo Social en el presente mandato. "Abrimos una ventana a la ciudadanía para aproximarla a la Administración". Pérez ha recordado también sus inicios en la política como concejal del Ayuntamiento de Alcoy con el PSOE.