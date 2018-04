The examples populate this alert with dummy content

NOMBRAMIENTO Zulima Pérez, nueva subsecretaria de Hacienda Deja la conselleria de Transparencia para asumir las competencias de contratación de la Generalitat lunes, 30 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La alcoyana Zulima Pérez es la nueva subsecretaria de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico. El pleno del Consell aprobó el viernes el nuevo destino de la hasta ahora secretaria autonómica de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación. Pérez sustituye en el cargo en Hacienda a Eva Martínez, quien ahora ocupa la Dirección General de Presupuestos. La nueva subsecretaria de Hacienda es Licenciada en Derecho por la Universitat de València, ha sido profesora de Derecho Constitucional en esta misma universidad y fue concejal en el Ayuntamiento de Alcoy. La Generalitat destaca la “amplia formación académica en el ámbito de derechos y libertades públicas”, así como su participación “en numerosos proyectos de investigación”. Pérez ha impartido cursos y ha colaborado en varias publicaciones. Desde la Subsecretaría de Hacienda asumirá también las competencias relativas a la Junta Superior de Contratación Administrativa y las funciones relativas a la Central de Compras de la Generalitat.